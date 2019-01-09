Son Dakika Haberleri: Asya Piyasaları Ticaret Görüşmelerinin Uzamasıyla Yükselişe Devam Etti

Asya Piyasaları Ticaret Görüşmelerinin Uzamasıyla Yükselişe Devam Etti

11 dakika önce

– ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

Asya Piyasaları Ticaret Görüşmelerinin Uzamasıyla Yükselişe Devam Etti, System.String[]
– ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

Asya hisse senedi piyasalarıda;

Nikkei yüzde 1.22,

Shanghai Composite yüzde 1.68,

Shenzen Composite yüzde 1.83,

Hang Seng yüzde 2.50,

Kospi yüzde 1.78 ve

S&P yüzde 0.91 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:44 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
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