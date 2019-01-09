Asya Piyasaları Ticaret Görüşmelerinin Uzamasıyla Yükselişe Devam Etti

– ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

– ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.



Asya hisse senedi piyasalarıda;



Nikkei yüzde 1.22,



Shanghai Composite yüzde 1.68,



Shenzen Composite yüzde 1.83,



Hang Seng yüzde 2.50,



Kospi yüzde 1.78 ve



S&P yüzde 0.91 arttı. - İstanbul

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