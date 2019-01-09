Asya Piyasaları Ticaret Görüşmelerinin Uzamasıyla Yükselişe Devam Etti
11 dakika önce
– ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.
– ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarıda;
Nikkei yüzde 1.22,
Shanghai Composite yüzde 1.68,
Shenzen Composite yüzde 1.83,
Hang Seng yüzde 2.50,
Kospi yüzde 1.78 ve
S&P yüzde 0.91 arttı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:44 Kaynak: DHA
Ünlü Gazeteci, Domuz Gribi Sebebiyle Hayatını Kaybetti
Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı
Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar