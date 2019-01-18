Asya Piyasaları Ticaret İyimserliği Etkisiyle Artışla Kapandı

– Asya
Pasifik bölgesi hisse senedi piyasaları, Pekin
ve Washington
arasındaki ticaret görüşmelerinin yatırımcılarda oluşturduğu iyimserlik etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Japonya Merkez Bankası
Başkanı Haruhiko Kuroda, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret gerginliklerinin 2019 yılı sonunda sonlanacağını tahmin ettiğini belirtti.
Diğer yandan, ABD Hazine Bakanı
Steve Mnuchin'in, Çin mallarına getirilen ek gümrük vergilerini gevşetmek için çalıştığı duyuruldu. Çin Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hua Chunying, dün düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD parlamentosundaki ilgili üyelere Çinli işletmelere yönelik temelsiz baskıları durdurması çağrısında bulundu.
Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle; Shanghai
Composite yüzde 1.40,
Shenzen Composite yüzde 1.40,
Hang Seng yüzde 1.22,
Nikkei yüzde 1.29,
Kospi Composite yüzde 0.65 ve
S&P yüzde 0.50 arttı.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.11 kazanımla 109 bin 35 düzeyine yükseldi. - İstanbul