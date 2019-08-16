Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticaret iyimserliği etkisiyle yükseldi
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Asya piyasaları ticaret iyimserliği etkisiyle yükseldi

12 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğine inandığını ve ABD'nin ek gümrük vergisi hamlesine, Çin Maliye Bakanlığı'ndan gelen misilleme haberine rağmen, cevap verilmeyeceğini düşündüğünü açıklaması ardından Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

Asya piyasaları ticaret iyimserliği etkisiyle yükseldi, System.String[]
–  ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğine inandığını ve ABD'nin ek gümrük vergisi hamlesine, Çin Maliye Bakanlığı'ndan gelen misilleme haberine rağmen, cevap verilmeyeceğini düşündüğünü açıklaması ardından Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.
Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Çin'in orta yolda buluşacağını ve G20 Zirvesi'nde alınan kararları uygulayacağını umduğu belirtti.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.11,
Shanghai Composite yüzde 0.65,
Shenzen Composite yüzde 1.19,
Hang Seng yüzde 0.77 yükselirken,
Kospi Composite yüzde 0.73 düştü.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:05 Kaynak: DHA
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