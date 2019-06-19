Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticaret iyimserliğiyle yükseldi
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Asya piyasaları ticaret iyimserliğiyle yükseldi

1 saat önce

– ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile G20 zirvesinde görüşeceğini açıklamasının küresel ekonomik yavaşlama endişelerin zayıflatması, Asya hisse senedi piyasalarını yükseltti.

Asya piyasaları ticaret iyimserliğiyle yükseldi, System.String[]
–  ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile G20 zirvesinde görüşeceğini açıklamasının küresel ekonomik yavaşlama endişelerin zayıflatması, Asya hisse senedi piyasalarını yükseltti.
Diğer yandan bugün beklenen veriler arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısı bitiminde açıklayacağı faiz oranları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin ekonomik duurm hakkındaki açıklamaları var.
GElişemler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.95,
Hang Seng yüzde 3.46,
Shanghai Composite yüzde 1.43,
Shenzen Composite yüzde 2.11,
Kospi Composite yüzde 1.13 ve
S&P yüzde 1.21 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.09 düşüşle 108.3575 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
Şi Cinping, Donald Trump, Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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