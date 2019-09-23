Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticaret savaşı endişeleriyle düştü
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Asya piyasaları ticaret savaşı endişeleriyle düştü

33 dakika önce

Asya hisse senedi piyasaları haftaya ticaret savaşı endişeleri, Güney Kore'nin ihracatındaki yüzde 21.8'lük düşüş ve Japonya'da Nikkei endeksinin resmi tatil sebebiyle kapalı olması etkisiyle düştü.

Asya piyasaları ticaret savaşı endişeleriyle düştü, System.String[]

Asya hisse senedi piyasaları haftaya ticaret savaşı endişeleri, Güney Kore'nin ihracatındaki yüzde 21.8'lük düşüş  ve Japonya'da Nikkei endeksinin resmi tatil sebebiyle kapalı olması etkisiyle düştü.

Yatırımcıların, Çinli ticaret heyetinin ABD ziyaretinin iptal olduğu söylentilerini tekrar tekrar yalanlamalarından tatmin olmamaları ve ticaret görüşmelerinde bir aksama olduğunu düşünmeleri yanında Orta Doğu'da artan gerginlikler de düşüşte etkili oldu.

Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:

Shanghai Composite yüzde 1.38,

Shenzen Composite yüzde 1.46,

Hang Seng yüzde 0.73 düşerken,

S&P yüzde 0.36 yükseldi.

- İstanbul

Güney Kore, Japonya, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:06 Kaynak: DHA
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