Asya piyasaları ticari iyimserliğe rağmen düşüşte

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Trump ile Ruhani arasında görüşmelerin başlaması için şartlar oluştu

Kalın, Jeffrey ile İdlib'i görüştü

Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü