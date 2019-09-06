Asya piyasaları ticari iyimserlikle artıda

Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcıların ABD ve Çin'in ticari anlaşmazlıklarında çözüme ulaşacakları beklentileriyle artıda seyretti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın en büyük iki ekonomisinin mevcut anlaşmazlıklarını yakın bir zamanda çözeceklerinden umutlu olduğunu belirterek, mevcut durumun birçok ülkeyi etkilediğine dikkat çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü tarafların ticari müzakerelere Ekim ayında devam etme kararı aldığını duyurmuştu.

Gelişmelerin ardından;

Nikkesi 225 yüzde 0.43

Kospi yüzde 0.13

Shanghai Composite yüzde 0.17

Hang Seng yüzde 0.24

S&P/ASX 200 yüzde 0.53 artarken

Shenzhen Composite bir değişiklik göstermedi.

Bunun yanında dolar yen karşısında yatay seyrederek 106.988 yenden işlem gördü.