Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticari iyimserlikle artıda
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya piyasaları ticari iyimserlikle artıda

3 dakika önce

Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcıların ABD ve Çin'in ticari anlaşmazlıklarında çözüme ulaşacakları beklentileriyle artıda seyretti.

Asya piyasaları ticari iyimserlikle artıda, System.String[]

Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcıların ABD ve Çin'in ticari anlaşmazlıklarında çözüme ulaşacakları beklentileriyle artıda seyretti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın en büyük iki ekonomisinin mevcut anlaşmazlıklarını yakın bir zamanda çözeceklerinden umutlu olduğunu belirterek, mevcut durumun birçok ülkeyi etkilediğine dikkat çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü tarafların ticari müzakerelere Ekim ayında devam etme kararı aldığını duyurmuştu.

Gelişmelerin ardından;

Nikkesi 225 yüzde 0.43

Kospi yüzde 0.13

Shanghai Composite yüzde 0.17

Hang Seng yüzde 0.24

S&P/ASX 200 yüzde 0.53 artarken

Shenzhen Composite bir değişiklik göstermedi.

Bunun yanında dolar yen karşısında yatay seyrederek 106.988 yenden işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı: Kategori 3'e yükseldi
NetEase, Kaola'yı Alibaba'ya satıyor Altın düşüşe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:11:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticari iyimserlikle artıda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]