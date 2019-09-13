Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticari iyimserlikle artıda
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Asya piyasaları ticari iyimserlikle artıda

47 dakika önce

Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin hafiflemesiyle Cuma günü artıda hareket etti.

Asya piyasaları ticari iyimserlikle artıda, System.String[]

Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin hafiflemesiyle Cuma günü artıda hareket etti.

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü, "her ne kadar kalıcı bir anlaşmayı daha çok istese de" Washington yönetiminin Çin ile geçici bir anlaşmaya varmayı değerlendirdiğini belirtti.

Bunun yanında yatırımcılar, Japonya'da Temmuz ayında yüzde 0.7 artan sanayi üretimi verilerini takip etti.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;

Nikkei yüzde 1.02

Hang Seng yüzde 0.64

S&P/ASX 200 yüzde 0.25 yükseldi.

Çin ve Güney Kore piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:58 Kaynak: DHA
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