Asya piyasaları ticari iyimserlikle artıda

Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin hafiflemesiyle Cuma günü artıda hareket etti.

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü, "her ne kadar kalıcı bir anlaşmayı daha çok istese de" Washington yönetiminin Çin ile geçici bir anlaşmaya varmayı değerlendirdiğini belirtti.

Bunun yanında yatırımcılar, Japonya'da Temmuz ayında yüzde 0.7 artan sanayi üretimi verilerini takip etti.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;

Nikkei yüzde 1.02

Hang Seng yüzde 0.64

S&P/ASX 200 yüzde 0.25 yükseldi.

Çin ve Güney Kore piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı.