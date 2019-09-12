Asya piyasaları trump'ın açıklamalarıyla ağırlıklı olarak artıda

Asya hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın, bazı Çin ürünlerine yönelik 1 Ekim'de uygulamaya konulması planlanan ek gümrük vergilerinin bir "iyi niyet göstergesi olarak" iki hafta ertelendiğini duyurmasıyla ağırlıklı olarak artıda kapandı.

Çin'in ek gümrük vergisi uygulanan bazı ABD ürünlerindeki tarifeleri kaldırmasının ardından ABD'den gelen açıklamayla piyasalarda yeniden ticari iyimserlik izlendi. Bloomberg'de yayınlanan bir haberde de, Çin'in aralarında soya fasulyesi ve domuz eti gibi ABD ürünlerini satın almaya başlayacağı belirtildi.

Bunun yanında, Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ve Başbakan Shinzo Abe'in yaptığı görüşmede, parasal politikalar üzerinde durmadan "görüşlerini paylaştıkları" açıklandı.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;

Nikkei 225 yüzde 1.02

Shanghai Composite yüzde 0.37

Shenzen Composite yüzde 0.40

S&P/ASX 200 yüzde 0.18 yükselirken

Hang Seng yüzde 0.39 düştü. Kospi, tatil nedeniyle kapalıydı.

Bunun yanında dolar yen karşısında yüzde 0.15 değer kazanarak 107.9835 yene yükseldi.