Asya piyasaları Trump'ın ticaret anlaşması yorumları etkisiyle karışık
1 saat önce
Asya hisse senedi piyasları, ABDS Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylemesi ardından düştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
– Asya
hisse senedi piyasları, ABDS Başkanı Donald Trump
'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylemesi ardından düştü.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.28,
Hang Seng yüzde 0.29 Shanghai
Composite yüzde 0.08,
Kospi Composite yüzde 0.96 düşerken,
Shenzen Composite yüzde 0.44 ve
S&P yüzde 0.55 yükseldi
- İstanbul
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