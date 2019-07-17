Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları Trump'ın ticaret anlaşması yorumları etkisiyle karışık
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Asya piyasaları Trump'ın ticaret anlaşması yorumları etkisiyle karışık

1 saat önce

Asya hisse senedi piyasları, ABDS Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylemesi ardından düştü.

Asya piyasaları Trump'ın ticaret anlaşması yorumları etkisiyle karışık, System.String[]
Asya hisse senedi piyasları, ABDS Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylemesi ardından düştü.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.28,
Hang Seng yüzde 0.29
Shanghai Composite yüzde 0.08,
Kospi Composite yüzde 0.96 düşerken,
Shenzen Composite yüzde 0.44 ve
S&P yüzde 0.55 yükseldi


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
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