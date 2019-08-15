Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları Trump'ın yardım önerisiyle toparlandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya piyasaları Trump'ın yardım önerisiyle toparlandı

49 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Hong Kong'daki protesto gösterilerini "hızlı ve insani" bir şekilde çözmek için yardım önermesiyle Asya hisse senedi piyasaları toplarlandı.

Asya piyasaları Trump'ın yardım önerisiyle toparlandı, System.String[]
– ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Hong Kong'daki protesto gösterilerini "hızlı ve insani" bir şekilde çözmek için yardım önermesiyle Asya hisse senedi piyasaları toplarlandı.
Gelişmeler etkisiyle Asya poiyasalarında son durum şöyle:
Nikkeyi yüzde 1.29,
Shanghai Composite yüzde yüzde 0.28 ve
S&P yüzde 2.85 düşerken,
Shenzen Composite yüzde 0.05 ve
Hang Seng yüzde 0.24 yükseldi.


- İstanbul
Donald Trump, Xi Jinping, Hong Kong, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda!
Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:28:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları Trump'ın yardım önerisiyle toparlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]