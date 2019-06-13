Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları yeni gümrük vergileri endişeleriyle karışık
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Asya piyasaları yeni gümrük vergileri endişeleriyle karışık

2 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları Perşembe gününe, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalanmaması durumunda 325 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergisi uygulayacağını söylemesi etkisiyle karışık başladı.

Asya piyasaları yeni gümrük vergileri endişeleriyle karışık, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları Perşembe gününe, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalanmaması durumunda 325 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergisi uygulayacağını söylemesi etkisiyle karışık başladı.
China Daily gazesinin haberine göre, piyasa analistleri, ticari gerilimlerin daha da tırmanması halinde "aşağı yönlü risklere" karşı koymak için Çin Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftarda para politikasında ve kredi arzında ayarlamaya gitmesini, bu çerçevede faiz veya zorunlu karşılık oranlarında bir indirime gitmesini bekliyorlar. Haberde, finansal piyasalarda likiditenin sürdürülmesi ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi için güçlü önlemlerin gerektiği vurgulandı. Çin'de açıklanan veriler, geniş para arzının ve yuan cinsinden kredilerde büyümenin Mayıs ayında beklenenden daha yavaş hareket ettiğini ortaya koydu.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Shanghai Composite yüzde 0.14 yükselirken,
Nikkei yüzde 0.74,
Kospi Composite yüzde 0.57,
Hang Seng yüzde 0.69 düştü,
Shenzen Composite ve S&P bir değişim göstermedi.
Dolar, Yen karşısında yüzde 0.16 düştü ve 108.335 yen düzeyine geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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