Asya Piyasaları Yılın İkinci Gününde de Kayıpta
1 saat önce
– Avrupa ve ABD hisse senedi piyasalarında görülen uçucu yönelim etkisiyle Asya piyasaları güne kayıplarla devam ediyor.
– Avrupa
ve ABD
hisse senedi piyasalarında görülen uçucu yönelim etkisiyle Asya
piyasaları güne kayıplarla devam ediyor. Özellikle Çin
'de etkisinin büyük olacağı tahmin edilen ekonomik yavaşlama etkisiyle hisse senedi piyasaları hafif düştü.
Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;
- Güney Kore
'de Kospi yüzde 0.12,
- Çin'de Shanghai
yüzde 0.06,
- Shenzen yüzde 0.32 ve
- Hong Kong
'da Hang Seng yüzde 0.72 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:19 Kaynak: DHA
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