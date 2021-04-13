D-Smart, 4 sezon boyunca Asya futbolunun en büyük turnuvalarını yayınlamaya başlıyor. Pandemi nedeniyle yeni sezon başlangıcı ertelenen Asya Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 14 Nisan Çarşamba günü oynanacak Batı Grubu maçlarıyla başlayacak. 14-30 Nisan tarihleri arasında Batı Grubu'nun tüm maçları tamamlanırken 17 günde tam 60 mücadele D-Smart'ta yayınlanacak.

Asya Şampiyonlar Ligi Türkiye 'de ilk kez futbolseverlerle buluşuyor. Asya Batı Grubu maçları ve özel programlar 14 Nisan Çarşamba günü D-Smart'ta olacak.

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