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Son Dakika Ekonomi Asya şirketleri, Türkiye'de iş birliği arayışında

Asya şirketleri, Türkiye'de iş birliği arayışında

35 dakika önce

Otomotiv ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'de iş birliği arayışında olan Asya şirketleri, "Business Meeting ASIA 2019 Istanbul" zirvesinde Türk şirketleriyle bir araya gelecek.

Asya şirketleri, Türkiye'de iş birliği arayışında, System.String[]

Otomotiv ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'de iş birliği arayışında olan Asya şirketleri, "Business Meeting ASIA 2019 Istanbul" zirvesinde Türk şirketleriyle bir araya gelecek.

İstanbul, Türkiye, Asya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:26 
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