Asya şirketleri, Türkiye'de iş birliği arayışında
35 dakika önce
Otomotiv ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'de iş birliği arayışında olan Asya şirketleri, "Business Meeting ASIA 2019 Istanbul" zirvesinde Türk şirketleriyle bir araya gelecek.
Otomotiv ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'de iş birliği arayışında olan Asya şirketleri, "Business Meeting ASIA 2019 Istanbul" zirvesinde Türk şirketleriyle bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:26
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