Asya su hem Türkiye'ye hem Dünya'ya su üretiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde Kaplandede dağlarında ki kaynak suyu çıkartarak vatandaşların hizmetine sunan Asya Su, ülke sınırlarını aşarak dünya da bir çok noktaya su ihraç ediyor.

Su havzalarının içinde yer alan Düzce'de, yıllardır su üretimi yaparak vatandaşlara ulaşan Asya su, ülke sınırlarını aştı. Düzce'nin Çilimli ilçesinde Kaplandede dağlarında ki kaynak suyunu çıkartarak ülke genelinde bir çok noktaya ulaştıran Asya Su, ülke sınırlarını aştı. Ülke genelindeki vatandaşların damak tatlarını güzelleştirerek bir çok ülkeye ihracat yapmaya başladı.

Asya Su Dünya genelinde şu anda 17 ülkeye su ihraç ederken, yaklaşık 50 ülke ile görüşmelerini sürdürüyor. İlerleyen dönemlerde Düzce'de üretilen Asya Su bir çok ülkede görülecek. - DÜZCE