Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 53'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 53'e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan sallgından iyileşen sayısı ise  404 bin 554 kişi oldu. Asya ülkelerinden Singapur'da ölü sayısı 1 kişi artarak 8'e çıkarken, Japonya'da ise 9 kişi daha artarak 108'e yükseldi. Güney Kore ve Tayland'da ise ölü sayısı 3 kişi daha arttı. Güney Kore'de son 24 saatte enfekte kişi sayısı 32 artarak toplamda 10 bin 512'ye, iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 368'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 214'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 108, TAYLAND'DA İSE 38

Japonya'da salgında 743 kişi daha enfekte olarak,  enfekte kişi sayısı 6 bin 748'e çıkarken; 77 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 762 iyileşti. Ülkede salgına ilişkin son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle öl sayısı 108'e çıktı. Tayland'da ise enfekte sayısı 33 artarak toplamda 2 bin 551 kişinin enfekte olduğu, aralarından bin 218 kişinin iyileştiği belirtildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 kişi daha artarak 38'e çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 8'E ÇIKTI

Singapur'da ise son 24 saatte 191 kişi daha artarak koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 2 bin 299'a çıkarken; 36 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 528 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saatte 1 kişi daha artarak 8'e yükseldi.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 289

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da ise son 24 saatte 904 kişi daha artarak 8 bin 504 kişide koronavirüs tespit edilirken; ölü sayısının 40 artarak 289 kişiye ulaştığı, enfekte kişilerin arasında bulunan 972 kişinin de iyileştiği duyuruldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:02 Kaynak: DHA

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