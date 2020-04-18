Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 154 bin 311'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur'da ise ölü sayısı 11'e çıkarken; Güney Kore'de son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da ise ölü sayısı 488'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs salgınına ilişkin bilanço açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 18 kişi daha artarak toplamda 10 bin 653'e, iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 937'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 232'ye yükseldi.

TAYLAND'DA ÖLÜ SAYISI 47

Tayland'da ise enfekte sayısı 33 kişi daha artarak toplamda 2 bin 733 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 1787 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülkede genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 47 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 11'E ÇIKTI

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 5050'ye çıkarken; 25 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 708 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 artarak 11'e yükseldi.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 488

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 14 bin 425'e ulaşırken, virüs nedeniyle 488 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 2045 kişinin ise iyileştiği açıklandı.