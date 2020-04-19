Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 160 bin 784'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 160 bin 784'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da ise ölü değişmezken; Güney Kore'de son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti. Japonya'da ölü sayısı 222'ye ulaşırken Hindistan'da 521'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs salgınına ilişkin bilanço açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 8 kişi daha artarak toplamda 10 bin 661'e, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 42'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 234'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 222, TAYLAND'DA İSE 47

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 10 bin 296'ya ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 222 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1069 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise enfekte sayısı 32 kişi daha artarak toplamda 2 bin 765 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 1928 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülkede genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 47 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 11

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 5 bin 992'ye çıkarken; 32 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 740 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 11 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 521

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 16 bin 365'e ulaşırken, virüs nedeniyle 521 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 2 bin 466 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:56 Kaynak: DHA

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