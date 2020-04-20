Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 165 bin 93'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da ise ölü değişmezken; Güney Kore'de son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 165 bin 93'e yükseldi. Koronavirüs salgına ilişkin Asya ülkelerindeki bilonço da açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 13 kişi daha artarak toplamda 10 bin 674'e, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 114'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 236'ya yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 236, TAYLAND'DA İSE 47

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 10 bin 797'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 236 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1159 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise enfekte sayısı 27 kişi daha artarak toplamda 2 bin 792 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 1999 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülkede genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 47 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 11

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 6 bin 588'e çıkarken; 28 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 768 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 11 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 559

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 17 bin 615'e ulaşırken, virüs nedeniyle 559 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 2 bin 854 kişinin ise iyileştiği açıklandı.