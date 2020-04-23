Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 184 bin 263'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'de son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybederken; Japonya'da ölü sayısı 299'a, Hindistan'da ise 681'e çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 184 bin 263'e yükseldi. . Koronavirüs salgına ilişkin Asya ülkelerindeki bilonço da açıklandı.Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 8 kişi daha artarak toplamda 10 bin 702'ye, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 411'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 240'a yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 299, TAYLAND'DA İSE 50

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 11 bin 950'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 299 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1424 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise enfekte sayısı 13 kişi daha artarak toplamda 2 bin 839 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 430 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülkede genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi artarak 50'ye yükseldi.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 10 bin 141'e çıkarken; son 24 saatte 128 kişinin iyileşmesiyle toplamda 896 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi daha artarak 12'ye yükseldi.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 681

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 21 bin 797'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 681 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 4 bin 376 kişinin ise iyileştiği açıklandı.