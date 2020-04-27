Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 207 bin 9'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 207 bin 9'a yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur'da ölü sayısı değişmezken; Güney Kore ve Tayland'da virüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 1 arttı. Virüs nedeniyle Hindistan'da toplamda 884, Japonya'da ise 372 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 207 bin 9'a yükseldi. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu da açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 10 kişi daha artarak toplamda 10 bin 738'e, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 764'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 kişi daha artarak 243'e çıktı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 372, TAYLAND'DA İSE 52

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 13 bin 441'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 372 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1809 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 2 bin 931 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 609 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi artarak 52'ye çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 13 bin 624'e çıkarken; son 24 saatte 58 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 1060 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 12 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 884

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 27 bin 977'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 884 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 6 bin 523 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:40 Kaynak: DHA

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