Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 218 bin 13'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da virüs nedeniyle ölü sayısında değişiklik olmazken, Güney Kore'de son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle Hindistan'da toplamda 1008, Japonya'da ise 394 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 218 bin 13'e yükseldi. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu da açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 9 kişi daha artarak toplamda 10 bin 761'e, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 922'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 kişi daha artarak 246'ya çıktı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 394, TAYLAND'DA İSE 54

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 13 bin 736'ya ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 394 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1899 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 2 bin 947 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 665 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 54 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 14 bin 951'e çıkarken; son 24 saatte 33 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 1128 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 14 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 1008'E DAYANDI

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 31 bin 332'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 1008 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 7 bin 747 kişinin ise iyileştiği açıklandı.