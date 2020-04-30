Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 228 bin 252'ye yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da virüs nedeniyle ölü sayısında değişiklik olmazken, Güney Kore'de son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle Hindistan'da toplamda 1079, Japonya'da ise 425 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 228 bin 252'ye yükseldi. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu da açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 4 kişi daha artarak toplamda 10 bin 765'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 59'a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 kişi daha artarak 247'ye çıktı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 425, TAYLAND'DA İSE 54

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 13 bin 965'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 425 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 2 bin 368 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 2 bin 954 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 684 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 54 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 15 bin 641'e çıkarken; son 24 saatte 60 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 1188 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 14 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 1079

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 33 bin 62'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 1079 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 437 kişinin ise iyileştiği açıklandı.