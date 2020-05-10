Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 280 bin 454'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Güney Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Tayland'da toplam ölü sayısı 56, Hindistan'da 2109, Japonya'da ise 607.

Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 34 kişi daha artarak toplamda 10 bin 874'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 610'a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 256 olarak kaldı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 607, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 15 bin 663'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 607 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 5 bin 906 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise son 24 saatte vaka sayısının 5 kişi daha artmasıyla toplamda 3 bin 9 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 794 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 56'ya yükseldi.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 22 bin 460'a çıkarken; toplamda 2 bin 296 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 20 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 2109'A YÜKSELDİ

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 62 bin 939'a ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 109 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 19 bin 358 kişinin ise iyileştiği açıklandı.