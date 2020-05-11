Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 283 bin 877'ye yükseldi. Asya ülkelerinden Tayland, Singapur ve Güney Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 212, Japonya'da ise 624.

Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 35 kişi daha artarak toplamda 10 bin 909'a, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 632'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 256 olarak kaldı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 624, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 15 bin 777'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 624 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 127 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise son 24 saatte vaka sayısının 6 kişi daha artmasıyla toplamda 3 bin 15 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 796 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 23 bin 336'ya çıkarken; toplamda 2 bin 721 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 20 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 212'YE YÜKSELDİ

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 67 bin 259'a ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 212 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 20 bin 969 kişinin ise iyileştiği açıklandı.