Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 292 bin 913'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 kişi daha arttı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 26 kişi daha artarak toplamda 10 bin 962'ye, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 695'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 artarak 259'a çıktı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 657, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 15 bin 968'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 657 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 531 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise virüs nedeniyle toplamda 3 bin 17 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 844 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 24 bin 671'e çıkarken; toplamda 3 bin 851 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 21'e olarak kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 415'E YÜKSELDİ

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 74 bin 480'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 415 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 24 bin 453 kişinin ise iyileştiği açıklandı.