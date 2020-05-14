Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

– Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 298 bin 183'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland 'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore 'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 kişi daha arttı. Hindistan 'da virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 551, Japonya 'da ise 678.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 29 kişi daha artarak toplamda 10 bin 991'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 762'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 artarak 260'a çıktı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 678, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 49'a ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 678 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 920 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise enfekte kişi sayısı son 24 saatte 1 kişi daha artarak toplamda 3 bin 18 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 850 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 25 bin 346'ya çıkarken; toplamda 4 bin 809 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 21 olarak kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 551'E YÜKSELDİ

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 78 bin 194'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 551 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 26 bin 400 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

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