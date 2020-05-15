Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 303 bin 438'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Güney Kore ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 649'a, Japonya'da ise 697'ye yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 27 kişi daha artarak toplamda 11 bin 18'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 821'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı değişmeyerek 260 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 697, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 120'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 697 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 9 bin 868 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise enfekte kişi sayısı son 24 saatte 7 kişi daha artarak toplamda 3 bin 25 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 854 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 26 bin 98'e çıkarken; toplamda 5 bin 973 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 21 olarak kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 649'A YÜKSELDİ

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 82 bin 103'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 649 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 27 bin 977 kişinin ise iyileştiği açıklandı.