Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 316 bin 732'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 316 bin 732'ye yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Japonya ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 29'a, Güney Kore'de ise 263'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı toplamda 11 bin 65'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 904'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 263'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 744, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 285 ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 744 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 11 bin 153 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 3 bin 31 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 857 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 28 bin 38'e çıkarken; toplamda 9 bin 340 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 22 olarak kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 29'A YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 96 bin 169'a ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 29 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 36 bin 824 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


- Kore
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 09:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi         
15:42
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor         
15:23
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi         
15:22
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı         
15:16
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı         
15:08
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir         
15:02
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi         
15:01
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım         
14:47
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı         
14:15
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı         
14:10
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi         
14:05
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu         
13:49
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız         
13:33
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde         
13:22
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı         
13:09
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin         
12:56
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz         
12:52
Tümamiral Cihat Yaycı Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti         
12:51
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi         
12:44
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı         
12:41
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti         
12:39
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi         
12:28
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek         
12:02
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu         
12:00
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 16:17:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]