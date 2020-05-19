Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

– Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 320 bin 189'a yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore Singapur ve Tayland 'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan 'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 164'e, Japonya 'da ise 749'a yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 13 artarak toplamda 11 bin 78'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 938'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı değişmeyerek 263 olarak kaldı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 749, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 305'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 749 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 11 bin 564 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise vaka sayısı 2 kişi daha artarak toplamda 3 bin 33 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 857 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 28 bin 343'e çıkarken; toplamda 9 bin 835 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 22 olarak kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 101 bin 261'e ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 164 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 39 bin 233 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

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