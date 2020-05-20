Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 324 bin 970'e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 303'e, Japonya'da ise 768'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 32 artarak toplamda 11 bin 110'a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 66'ya çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı değişmeyerek 263 olarak kaldı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 768, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 367'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 768 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 11 bin 564 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise vaka sayısı 1 kişi daha artarak toplamda 3 bin 34 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 888 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 28 bin 794'e çıkarken; toplamda 10 bin 365 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 22 olarak kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 bin 886

Hindistan'da ise vaka sayısı 106 bin 886'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 303 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 42 bin 309 kişinin ise iyileştiği açıklandı.