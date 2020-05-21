Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 329 bin 739'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 329 bin 739'a yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore'de ise 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 438'e, Japonya'da ise 771'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 12 artarak toplamda 11 bin 122'ye, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 135'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 1 kişi daha artarak 264'e çıktı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 771, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 385'ee ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 771 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 12 bin 286 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise vaka sayısı 3 kişi daha artarak toplamda 3 bin 37 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 897 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 29 bin 364'e çıkarken; toplamda 11 bin 207 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 22 olarak kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 112 bin 442

Hindistan'da ise vaka sayısı 112 bin 442'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 438 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 45 bin 422 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi! Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak 2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor Esed'in zengin kuzeni Rami Makluf, Esed rejimine sosyal medyadan savaş açtı Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi         
15:29
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
15:28
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz         
15:26
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak         
15:25
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı         
15:14
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum         
14:58
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi         
14:53
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti         
14:53
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak         
14:47
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı         
14:38
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı         
14:31
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi         
14:23
Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı         
14:17
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:02
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı         
13:50
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz         
13:48
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu         
13:32
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti         
13:24
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı         
13:20
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi         
12:59
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü         
12:37
Salgının Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı         
12:33
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı         
12:30
Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han         
12:25
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı         
12:17
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor         
12:12
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim         
12:11
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz         
12:05
Müteahhit, Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı         
12:00
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 15:54:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]