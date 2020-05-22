Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 334 bin 680'e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Singapur'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 585'e, Japonya'da ise 777'ye yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 20 artarak toplamda 11 bin 142'ye, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 162'ye çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 264 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 777, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 424'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 777 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 12 bin 672 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında toplamda 3 bin 37 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 910 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 29 bin 812'ye çıkarken; toplamda 12 bin 117 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi artarak 23'e yükseldi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 118 BİN 501'E YÜKESLDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 118 bin 501'e ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 585 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 48 bin 553 kişinin ise iyileştiği açıklandı.