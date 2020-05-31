Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 371 bin 16'ya yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 371 bin 16'ya yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Japonya'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 186'ya, Japonya'da ise 874'e, Güney Kore'de 270'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 27 artarak toplamda 11 bin 468'e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 405'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte 1 kişi artarak 270'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 886, TAYLAND'DA İSE 57

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 804'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 886 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 406 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 4 kişi daha artarak 3 bin 81 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 963 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 34 BİN 366

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 34 bin 366'ya çıkarken; toplamda 20 bin 727 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 182 BİN 490'A YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 182 bin 490'a ulaşırken, virüs nedeniyle 5 bin 186 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 86 bin 984 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 09:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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