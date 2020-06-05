Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 393 bin 233'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 393 bin 233'e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 363'e, Japonya'da ise 903'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 39 artarak toplamda 11 bin 668'e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 506'ya çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 903, TAYLAND'DA İSE 58

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 17 bin 18'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 903 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 867 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 1 kişi daha artarak 3 bin 102 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 971 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 36 BİN 922

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 36 bin 922'ye ulaşırken; toplamda 23 bin 904 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 24 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 227 BİN 29'A YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 227 bin 29'a ulaşırken, virüs nedeniyle 6 bin 363 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 109 bin 462 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi "Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açıyor         
15:53
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir         
15:49
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış         
15:48
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu         
14:49
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı 10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
14:46
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında         
14:36
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi         
14:35
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi         
14:23
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı         
14:17
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı         
14:02
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı         
13:54
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi         
13:53
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak         
13:43
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı         
13:42
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi         
13:24
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor         
13:16
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü         
12:56
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu         
12:51
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı         
12:50
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim         
12:47
2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı 2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı         
12:26
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı         
12:17
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı 15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı         
12:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti         
11:51
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı         
11:38
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi         
11:34
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum         
11:34
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı         
11:33
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek 2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek         
11:27
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 16:04:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]