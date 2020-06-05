Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 393 bin 233'e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 363'e, Japonya'da ise 903'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 39 artarak toplamda 11 bin 668'e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 506'ya çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 903, TAYLAND'DA İSE 58

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 17 bin 18'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 903 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 867 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 1 kişi daha artarak 3 bin 102 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 971 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 36 BİN 922

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 36 bin 922'ye ulaşırken; toplamda 23 bin 904 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 24 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 227 BİN 29'A YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 227 bin 29'a ulaşırken, virüs nedeniyle 6 bin 363 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 109 bin 462 kişinin ise iyileştiği açıklandı.