Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 398 bin 260'a yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 649'a, Japonya'da ise 907'ye yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 51 artarak toplamda 11 bin 719'a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 531'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 907, TAYLAND'DA İSE 58

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 17 bin 64'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 907 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 972 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 2 kişi daha artarak 3 bin 104 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 971 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 37 BİN 183

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 37 bin 183'e ulaşırken; toplamda 24 bin 209 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 24 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 236 BİN 954'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 236 bin 954'e ulaşırken, virüs nedeniyle 6 bin 649 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 114 bin 73'e kişinin ise iyileştiği açıklandı.