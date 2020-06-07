Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 273'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 273'e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Singapur'da son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 946'ya, Japonya'da ise 914'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 57 artarak toplamda 11 bin 776'ya, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 552'ye çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 914, TAYLAND'DA İSE 58

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 17 bin 103'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 914 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 15 bin 79 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 8 kişi daha artarak 3 bin 112 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 972 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 37 BİN 527

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 37 bin 527'ye ulaşırken; toplamda 24 bin 559 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 artarak 25'e yükseldi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 247 BİN 40'A YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 247 bin 40'A ulaşırken, virüs nedeniyle 6 bin 946 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 119 bin 293 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle görülmemiş uygulama! Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti Güzel model, 8 aylık hamile kocası ile poz verdi 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Ellerinde kafatası olan insanları gören fotoğrafçı objektifine sarıldı! Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler Hukuk mücadelesinden bıkan çiftçi, kendine devlet kurdu Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Efsane futbolcu, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı Efsane futbolcu, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı         
17:23
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu         
17:11
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir         
16:59
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli         
16:44
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten         
16:32
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi         
16:31
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti         
16:29
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti         
16:20
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu         
16:18
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim         
15:50
Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum! Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum!         
15:46
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı         
15:41
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez         
15:38
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim         
15:18
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü         
15:14
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı         
15:14
61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı 61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı         
14:38
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
14:37
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk         
14:37
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu         
14:29
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı         
14:14
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız         
13:45
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım         
13:34
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek         
13:31
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti         
13:20
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar         
13:05
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var         
13:01
Ebru Polat'ın Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı         
12:55
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi         
12:47
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 17:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]