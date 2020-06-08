Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 406 bin 207'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 406 bin 207'ye yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore' de ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 7 bin 207'ye, Japonya'da ise 916'ya yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 38 artarak toplamda 11 bin 814'e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 563'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 916, TAYLAND'DA İSE 58

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 17 bin 141'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 916 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 15 bin 139 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 7 kişi daha artarak 3 bin 119 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 973 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 37 BİN 910

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 37 bin 910'a ulaşırken; toplamda 24 bin 886 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı değişmeyerek 25 olarak rapor edildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 258 BİN 90'A YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 258 bin 90'a ulaşırken, virüs nedeniyle 7 bin 207 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 124 bin 95 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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