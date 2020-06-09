Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 408 bin 759'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 408 bin 759'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 7 bin 473'e, İran'da ise 8 bin 351'e yükseldi. Vaka sayısında yükselmeye yaşayan Pakistan'da ise virüs kaynaklı ölümler 2 bin 172'ye ulaştı.

AFGANİSTAN'DA ENFEKTE KİŞİ SAYISI 21 BİN 222

Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da son 24 saatte 305 kişi daha enfekte oldu ve toplam rakam 21 bin 222'ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 376 oldu.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 267 BİN 46'YA YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 267 bin 46'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 7 bin 473 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 129 bin 215 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar         
15:58
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi         
15:51
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek         
15:48
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi         
15:43
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı         
15:38
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor         
15:36
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun         
15:27
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var         
14:57
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu         
14:53
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı         
14:47
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi         
14:39
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak         
14:28
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi         
14:21
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu         
14:19
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı         
14:15
'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor 'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor         
14:13
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı         
14:10
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı         
14:09
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi         
14:06
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm         
14:01
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı         
13:56
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor         
13:50
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak         
13:49
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi         
13:30
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:29
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı         
13:21
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi         
13:21
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü         
13:19
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi 1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 16:04:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]