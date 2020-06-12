Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 423 bin 869'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 423 bin 869'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 8 bin 501'e, Afganistan'da ise 446'ya yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 6 bin 397 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 423 bin 869'a yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da son 24 saatte 639 kişi daha enfekte olarak, toplam sayı 23 bin 529'a ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 artarak 446'ya yükseldi.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 6 BİN 397 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 6 bin 397 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 125 bin 933'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 463'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 40 bin 247 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 298 BİN 283'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısının 298 bin 283'e ulaşmasıyla, ülke koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler sırasında 4'üncü sıraya yükseldi. Virüs nedeniyle 8 bin 501 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 147 bin 195 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 39 BİN 387

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 39 bin 387'ye ulaşırken; toplamda 27 bin 286 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı değişmeyerek 25 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 12 BİN 636

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 35 bin 295 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 12 bin 636 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 24 BİN 157 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 24 bin 157 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 5 bin 165 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1036 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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