Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 428 bin 352'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 428 bin 352'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 8 bin 890'a, Afganistan'da ise 451'e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 6 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 428 bin 352'ye yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da son 24 saatte 556 kişi daha enfekte olarak, toplam sayı 24 bin 102'ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 451'e yükseldi.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 6 BİN 472 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 6 bin 472 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 132 bin 405'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 88 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 551'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 50 bin 56 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 309 BİN 603'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısının 309 bin 603'e ulaşmasıyla, ülke koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler sırasında 4'üncü sıraya yükseldi. Virüs nedeniyle 8 bin 890 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 154 bin 330 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 39 BİN 850

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 39 bin 850'ye ulaşırken; toplamda 28 bin 40 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı değişmeyerek 25 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 13 BİN 213

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 48 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 36 bin 406 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 13 bin 213 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 24 BİN 787 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 24 bin 787 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 5 bin 454 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1052 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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