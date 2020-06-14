Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 432 bin 475'eyükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 432 bin 475'eyükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 8 bin 890'a, Afganistan'da ise 451'e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 6 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 432 bin 475'e yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 24 bin 102'ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 451'e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 4 bin 201 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 6 BİN 825 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 6 bin 825 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 139 bin 230'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 632'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 51 bin 735 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 321 BİN 626'YA YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısının 321 bin 626'ya ulaşmasıyla, ülke koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler sırasında 4'üncü sıraya yükseldi. Virüs nedeniyle 9 bin 199 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 162 bin 379 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 40 BİN 197

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 bin 197'ye ulaşırken; toplamda 28 bin 808 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 26'ya yükseldi.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 13 BİN 776

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 91 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 37 bin 420 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 13 bin 776 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 25 BİN 392 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 25 bin 392 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 5 bin 706 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1074 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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