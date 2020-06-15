Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 435 bin 667'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 435 bin 667'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 9 bin 523'e, Afganistan'da ise 471'e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 5 bin 242 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 435 bin 667'ye yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 24 bin 766'ya ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 471'e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 4 bin 725 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 5 BİN 242 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 242 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 144 bin 472'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 97 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 729'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 53 bin 721 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 332 BİN 783'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 332 bin 783'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 9 bin 523 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 169 bin 748 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 40 BİN 604

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 bin 604'e ulaşırken; toplamda 29 bin 589 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 14 BİN 531

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 134 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 38 bin 277 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 14 bin 531 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 25 BİN 930 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 25 bin 930 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 5 bin 954 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1088 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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