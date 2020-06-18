Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 451 bin 439'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 451 bin 439'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 12 bin 272'ye, Afganistan'da ise 546'ya yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 5 bin 358 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 451 bin 439'a yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 27 bin 337'ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 546'ya yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 7 bin 660 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 5 BİN 358 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 358 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 160 bin 118'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 118 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 93'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 59 bin 215 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 367 BİN 963'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 367 bin 963'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 12 bin 272 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 194 bin 553 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 41 BİN 216

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 41 bin 216 ulaşırken; toplamda 31 bin 938 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 16 BİN 243

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 276 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 41 bin 431 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 16 bin 243 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 27 BİN 238 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 27 bin 238 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 6 bin 820 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1108 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı         
13:59
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı         
13:58
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor         
13:57
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi         
13:52
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi         
13:39
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu         
13:37
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur         
13:35
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek         
13:34
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi         
13:33
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada         
13:31
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek         
13:27
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı         
13:24
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 16:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]