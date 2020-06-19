Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 456 bin 432'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 456 bin 432'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 12 bin 604'e yükselirken Afganistan'da ise son 24 saatte yeni ölüm yaşanmadı. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 944 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 456 bin 432'ye yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 27 bin 532'ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte değişim göstermeyerek 546'da kaldı. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 7 bin 660 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 4 BİN 944 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 944 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 165 bin 62'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 136 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 229'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 61 bin 383 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 381 BİN 91'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 381 bin 91'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 12 bin 604 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 205 bin 182 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 41 BİN 473

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 41 bin 473'e ulaşırken; toplamda 32 bin 712 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 16 BİN 798

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 339 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 42 bin 762 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 16 bin 798 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 27 BİN 799 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 27 bin 799 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 7 bin 90 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1,116 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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