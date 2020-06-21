Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 466 bin 871'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 466 bin 871'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 13 bin 281'e yükselirken; Afganistan'da ise 581'e çıktı. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 951 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 466 bin 871'e yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 28 bin 833'e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 581'e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 764 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 4 BİN 951 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 951 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 176 bin 617'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 119 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 501'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 67 bin 892 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 411 BİN 773'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 411 bin 773'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 13 bin 281 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 228 bin 307 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 41 BİN 883

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 41 bin 883'e ulaşırken; toplamda 34 bin 224 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 17 BİN 883

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 429 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 45 bin 29 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 17 bin 883 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 29 BİN 400 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 29 bin 400 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 7 bin 650 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1150 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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