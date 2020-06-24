Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 479 bin 896'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 14 bin 483'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 892 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 479 bin 896'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 892 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 188 bin 926'ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 60 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 755'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 77 bin 754 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 456 BİN 552'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 456 bin 552'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 14 bin 483 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 258 bin 685 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 42 BİN 432

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 42 bin 432'ye ulaşırken; toplamda 35 bin 995 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 19 BİN 241

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 535 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 47 bin 896 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 19 bin 241 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 31 BİN 825 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 31 bin 825 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 8 bin 442 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1186 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.