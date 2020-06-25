Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 14 bin 907'ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 44 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 44 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 192 bin 970'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 148 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 903'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 81 bin 307 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 32 bin 295 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 8 bin 656 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1204 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.