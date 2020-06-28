Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 501 bin 436'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 501 bin 436'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 16 bin 111'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 72 yeni vaka tespit edildi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 501 bin 436'ya yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 72 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 202 bin 955'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 118'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 92 bin 624 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 529 BİN 577'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 529 bin 860'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 16 bin 111 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 310 bin 205 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 43 BİN 246

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 43 bin 246'ya ulaşırken; toplamda 37 bin 163 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 21 BİN 909

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 720 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 52 bin 812 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 21 bin 909 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 34 BİN 803 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 34 bin 803 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 9 bin 430 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1236 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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